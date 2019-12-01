Encuentran a joven sin vida dentro de un ropero en Charo, Michoacán; presentaba huellas de violencia

Charo, Michoacán, a 22 de octubre de 2026.- El cuerpo sin vida de Janeth “N”, fue localizado dentro de un ropero de su domicilio, ubicado en el barrio de Santiago, la joven presentaba marcas en el cuello, aparentemente provocadas por un lazo, y golpes en el rostro, pobladores protestan pa exigir el esclarecimiento del caso.

Al respecto se informó que el hallazgo ocurrió la mañana de este jueves, cuando familiares de la joven acudieron a buscarla a su vivienda, sobre la calle Emiliano Zapata, al ingresar a su habitación la encontraron dentro del mueble, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias.

Policías y paramédicos llegaron a la vivienda, donde confirmaron que Janet ya no contaba con signos vitales. La zona quedó bajo resguardo y se dio aviso a la Fiscalía de Michoacán.

Acto seguido personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen y de la Fiscalía Especializada en Feminicidio realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia y determinar la causa de muerte.

De manera extraoficial, se reportó que al menos tres personas fueron detenidas y trasladadas a la Fiscalía para investigar su posible relación con el caso.

Mientras tanto, vecinos y familiares de Janet se mantienen en la plaza principal, donde se manifiestan para exigir justicia. Así mismo solicitan al presidente municipal que informe qué empresa estuvo a cargo de los juegos mecánicos instalados durante las recientes fiestas, ante versiones sobre una posible vinculación de personas de ese negocio con los hechos, lo cual no ha sido confirmado por la autoridad investigadora.

Los inconformes convocaron a la población a sumarse a la protesta y advirtieron que, de no obtener una respuesta, bloquearán la carretera Morelia–Charo para exigir el esclarecimiento del crimen de la joven mujer.