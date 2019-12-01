Cae “El Coco Ranas”: Detienen en Culiacán a presunto líder de célula de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 20:46:40

*Un operativo de fuerzas federales y estatales terminó con cuatro detenidos y el aseguramiento de armas, municiones y equipo táctico en la capital sinaloense.

Culiacán, Sin., a 22 de octubre de 2026.— La noche terminó bajo custodia para Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”. Señalado por las autoridades como presunto líder de la célula criminal “Los Ranas”, vinculada con “Los Chapitos”, fue detenido junto con otros tres hombres en el norte de Culiacán.

La captura ocurrió la noche del miércoles 21 de octubre en el fraccionamiento Lomas del Sol, según reportes periodísticos locales. El anuncio federal atribuyó el resultado a trabajos de inteligencia militar y a la coordinación entre Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la policía de Sinaloa.

Armas, granadas y equipo táctico

El despliegue dejó al descubierto un arsenal: autoridades reportaron el aseguramiento de cuatro armas largas, 25 cargadores, más de mil cartuchos, dos granadas y cuatro chalecos con placas balísticas.

También se informó del decomiso de un vehículo, 50 pastillas de presunto fentanilo y 200 dosis de una sustancia identificada preliminarmente como cocaína.

¿Quién es “El Coco Ranas”?

Las autoridades ubican a Orlando “N” como un presunto generador de violencia en la zona norte de la capital sinaloense y como líder de “Los Ranas”, grupo afín a la facción de “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico.

El nombre de esa célula ya figuraba en reportes sobre grupos armados con presencia en Loma de Rodriguera y otros sectores del norte de Culiacán.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. La captura coloca a “El Coco Ranas” frente a una investigación; los cargos concretos y su situación jurídica aún están por esclarecerse.