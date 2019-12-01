Hombre es detenido por incendiar negocio de su vecino tras sospechar una infidelidad de su pareja en Nuevo León

Hombre es detenido por incendiar negocio de su vecino tras sospechar una infidelidad de su pareja en Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 19:24:14
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Zuazua, Nuevo León, a 22 de octubre de 2026.- Una sospecha de infidelidad derivada de la ubicación del celular de su esposa terminó en un hecho violento, luego de que un hombre presuntamente amenazara con un machete al hijo de su vecino y provocara un incendio en una tienda de abarrotes.

Los hechos ocurrieron en la colonia Valle de Santa Elena, donde Julián “N”, de 33 años, acudió al domicilio de su vecino, ubicado en la calle Ibiza, para reclamarle porque el GPS del teléfono de su pareja señalaba ese lugar.

De acuerdo con los reportes, el propietario del inmueble le permitió ingresar para comprobar que su esposa no se encontraba ahí. Sin embargo, el hombre presuntamente reaccionó de manera agresiva, amenazó con un machete al hijo del dueño y prendió fuego al establecimiento, que también funciona como tienda de abarrotes.

Tras recibir el reporte, policías municipales acudieron al sitio y lograron detener al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no se han precisado públicamente las pérdidas materiales ocasionadas por el incendio ni se ha informado de personas lesionadas.

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