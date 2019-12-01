Golpe al crimen en Culiacán, Sinaloa: Inhabilitan laboratorio de 2 mil 500 metros cuadrados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 19:11:06

*La instalación clandestina contaba con reactores de destilación, quemadores y equipo para fabricar drogas sintéticas; el hallazgo se suma a una serie de operativos federales y decomisos millonarios registrados en Sinaloa durante octubre.

Culiacán, Sin., a 22 de octubre de 2026.— Un laboratorio clandestino de dimensiones considerables, presuntamente utilizado para la producción de metanfetamina, quedó fuera de operación luego de que fuerzas federales localizaran e inhabilitaran sus instalaciones en el municipio de Culiacán. El sitio abarcaba aproximadamente 2 mil 500 metros cuadrados y estaba equipado con maquinaria y utensilios empleados en la elaboración de drogas sintéticas.

Durante recorridos terrestres, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), detectaron la instalación y procedieron a inutilizar los equipos encontrados para impedir que volvieran a ser utilizados.

En el lugar fueron localizados reactores de destilación, quemadores, tambos y diversos componentes empleados en procesos de producción química.

Culiacán, bajo la lupa por la producción de drogas sintéticas

El hallazgo ocurre en medio de una serie de intervenciones federales contra espacios vinculados con la elaboración de metanfetamina y el almacenamiento de sustancias químicas en Sinaloa.

Apenas el 21 de octubre, personal del Ejército Mexicano localizó e inhabilitó dos áreas de concentración de sustancias químicas en la comunidad de Corral Viejo, en Culiacán. En ese operativo se aseguraron mil 450 litros de sustancias utilizadas en la producción de drogas sintéticas, con una afectación económica estimada en 29 millones de pesos, de acuerdo con reportes periodísticos basados en información oficial.

Un día antes se había reportado otro aseguramiento en el poblado de Los Cedros, también en Culiacán, donde fueron localizados mil 240 litros de precursores químicos. La afectación económica atribuida a ese decomiso fue estimada en 25 millones de pesos.

Ambas intervenciones sumaron 2 mil 690 litros de sustancias químicas y una afectación económica estimada en 54 millones de pesos. Se trata de operaciones distintas del hallazgo del laboratorio de 2 mil 500 metros cuadrados, por lo que sus cifras no deben atribuirse a esta última instalación.

Otro laboratorio tenía 13 mil 400 litros de sustancias químicas

La cadena de operativos también incluye un laboratorio clandestino reportado el 12 de octubre en Culiacán, donde autoridades federales localizaron 13 mil 400 litros de sustancias químicas, además de reactores, condensadores, tanques de gas y combustible.

Según la información disponible, en aquella instalación se encontraron dos reactores con destilador, cuatro condensadores, 13 tanques de gas y ocho bidones que contenían 400 litros de gasolina. También se reportaron distintos líquidos y compuestos empleados en procesos químicos.