Detectan casi 10 kilos de estupefacientes en equipaje de pasajero procedente de Miami en el AICM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 18:42:35

*Un binomio canino y equipos de alta tecnología permitieron localizar cuatro bolsas con polvo sospechoso en la Terminal 2; pruebas preliminares detectaron indicios de pseudoefedrina y morfina.

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2026.— Un pasajero que arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), procedente de Miami, Estados Unidos, fue detenido luego de que autoridades federales descubrieran en su equipaje cerca de 10 kilogramos de una sustancia sospechosa que, de acuerdo con los primeros análisis, podría contener sulfato de pseudoefedrina y morfina.

El aseguramiento ocurrió en la aduana de la Terminal 2, donde personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaba labores de vigilancia para detectar el ingreso de mercancías ilegales al país.

La intervención comenzó cuando los equipos de rayos X identificaron imágenes fuera de lo habitual en una de las maletas inspeccionadas. Esta irregularidad motivó una revisión física del equipaje, durante la cual los agentes localizaron cuatro bolsas que contenían un polvo de color beige, con un peso aproximado de 10 kilogramos.

Para establecer de qué sustancia se trataba, los agentes utilizaron dispositivos especializados de identificación química, que arrojaron un resultado preliminar positivo a sulfato de pseudoefedrina, compuesto considerado precursor químico y sujeto a controles por su posible utilización en la fabricación de drogas sintéticas.

Durante el procedimiento también intervino “Rozsa”, un sensor canino entrenado para detectar posibles sustancias ilícitas, cuyo marcaje positivo reforzó las sospechas de los agentes aduaneros.

Posteriormente, personal de la Marina efectuó pruebas adicionales con equipos de análisis químico, las cuales indicaron la posible presencia de morfina, sustancia opioide sometida a regulación.

Debido a estos hallazgos, las autoridades procedieron a la detención del pasajero, cuya identidad no fue revelada. Tanto el viajero como los paquetes asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Las autoridades federales señalaron que este operativo forma parte de las acciones de vigilancia que se mantienen en aeropuertos y otros puntos de entrada al territorio mexicano, con el propósito de impedir el tráfico de sustancias prohibidas.

El caso quedó bajo investigación ministerial para esclarecer el origen y posible destino de los paquetes, así como determinar si existen otras personas involucradas en su traslado.