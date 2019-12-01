Mandos de seguridad de Jalisco se deslindan de agresiones contra manifestantes de protesta por mala calidad del agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 20:40:27

Guadalajara, Jalisco, a 22 de octubre de 2026.- A casi dos semanas de los hechos violentos registrados durante una protesta por la mala calidad del agua, las autoridades de seguridad de Jalisco aún no han identificado públicamente al funcionario que habría ordenado el uso de la fuerza contra los manifestantes, mientras tres mandos policiacos permanecen bajo investigación.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Pablo Hernández González, rechazó haber instruido las agresiones ocurridas el 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, donde policías utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua a presión contra ciudadanos, entre ellos mujeres, menores de edad y adultos mayores.

El funcionario aseguró que durante el operativo supervisaba las actuaciones policiales en un punto distinto de la zona donde ocurrieron los principales incidentes. También indicó que las investigaciones internas incluyen declaraciones de agentes y mandos involucrados, por lo que las posibles sanciones dependerán de los resultados de las indagatorias.

Por su parte, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, evitó revelar la identidad de la persona que presuntamente dio la instrucción, al argumentar que hacerlo podría poner en riesgo al funcionario señalado y a sus familiares.

En tanto, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, señaló que todavía no es posible determinar qué delitos podrían acreditarse en relación con las denuncias de presuntas torturas contra personas detenidas durante la manifestación y trasladadas a Casa Jalisco antes de ser llevadas a la Fiscalía.

Las autoridades confirmaron que los detenidos permanecieron temporalmente en un área contigua al nuevo C5, debido a que, según la explicación oficial, las condiciones de la movilización dificultaban su traslado en vehículos.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer quién ordenó el operativo y determinar las responsabilidades por el uso de la fuerza durante la protesta ciudadana, que exigía soluciones al problema del agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara.