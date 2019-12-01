A 8 meses de la elección, Torres Piña encabeza carrera por la gubernatura; Morena arrasaría contienda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 18:25:28

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- Carlos Torres Piña se mantiene a la cabeza de las preferencias rumbo a la elección de gobernador de Michoacán en 2027, al superar con una amplia diferencia a los principales perfiles de los partidos de oposición, según los resultados de la encuesta de octubre de GobernArte.

La medición ubica al coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el primer lugar con el 30.1 por ciento de la intención del voto, por encima del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien registra 16.7 por ciento.

Esto representa una ventaja de 13.4 puntos porcentuales para Torres Piña, quien obtiene una preferencia equivalente a 1.8 veces la de su más cercano competidor.

El escenario resulta todavía más desfavorable para las otras fuerzas opositoras. Carlos Herrera Tello, identificado con Movimiento Ciudadano, obtiene el 7.3 por ciento de las preferencias, mientras que el dirigente priista Guillermo Valencia Reyes alcanza el 6.1 por ciento.

En términos porcentuales, Torres Piña registra más de cuatro veces la intención de voto de Herrera Tello y casi cinco veces la de Valencia Reyes, lo que evidencia la distancia entre los aspirantes incluidos en el ejercicio demoscópico.

La encuesta también coloca al bloque Morena-PT-Partido Verde en el primer sitio de las preferencias partidistas, con el 41.7 por ciento, frente al 15.8 por ciento del PAN, que aparece como la segunda fuerza política.

Por otra parte, el estudio revela que el 38.5 por ciento de los ciudadanos consultados estaría dispuesto a votar por Carlos Torres Piña para gobernador, mientras que un 38.4 por ciento todavía no define su postura o no respondió, lo que muestra que permanece un segmento importante del electorado por definir.

Los resultados corresponden al levantamiento realizado entre el 16 y el 21 de octubre de 2026, mediante una muestra de 500 encuestas, con un nivel de confianza reportado del 95 por ciento.

De esta manera, Carlos Torres Piña llega a la recta final de 2026 como el perfil mejor posicionado en el escenario electoral evaluado por GobernArte, con una ventaja considerable frente a los principales representantes de la oposición y un respaldo partidista que coloca a Morena y sus aliados por delante de sus adversarios.