Morena Michoacán: No a la sanción por falsa paternidad

Morelia, Michoacán, a 7 de agosto de 2025.- Desde la dirigencia estatal de Morena, desaprueban la iniciativa para sancionar la falsa atribución de paternidad, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar.

Al respecto, Mireya Aguilar González, secretaria de las mujeres del partido guinda, comentó que están en desacuerdo y recordó que existe un alto grado de impunidad de deudores alimentarios en México.

"Hay que poner en el presente que el 66% de las madres autónomas no reciben esta pensión, entonces definitivamente esta ley no tiene razón de ser. Y bueno, pues también decir que en México hay un alto grado de impunidad en los varones, padres. Entonces, más bien invitamos a los representantes populares emanados de la cuarta transformación a que investiguen antes de proponer una iniciativa como esta", comentó Mireya Aguilar, quien dijo que esta iniciativa pretende violentar no sólo a las mujeres, sino también a las infancias.

Por su parte, Jesús Mora, líder estatal de Morena, comentó que es un tema innecesario debido a que ya se contempla en la legislación en materia civil.

"Que ahora quiera trasladarlo a la materia penal me parece un despropósito. Entonces, somos respetuosos de las iniciativas y planteamientos que los diputados presentan. Es en el propio Congreso de La Unión donde se discutirá y se analizará, y seguramente no va a pasar", agregó el representante estatal de Morena.