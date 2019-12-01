Morena lleva a México a una crisis económica: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 19:34:06

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre del 2027.- Morena continúa llevando a México por caminos catastróficos, al incluir más deuda en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El Jefe Estatal de Acción Nacional precisó que los mafiosos de Morena y sus perversos aliados han revivido la época de las grandes crisis económicas que tanto daño hicieron a todas las familias de México.

“México está en alerta roja; los mafiosos de Morena y sus perversos aliados aprobaron un Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 que viene con más deuda para todas y todos. Creíamos que aquella época de grandes crisis económicas en el país había terminado, pero está de regreso con el régimen de la CuartaTranscorrupción”, señaló.

Quintana Martínez explicó que apenas en ocho años del “morenato”, los malos gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han aumentado la deuda de México de 10 billones de pesos a 22 billones de pesos.

“Así están haciendo crecer la deuda de México. Cuando llegaron al poder en 2018, la deuda era de 10 billones de pesos, y ahora estarán llevándola a 22 billones de pesos, y apenas van dos años de gobierno federal. En 8 años de gobierno MORENA ha duplicado la deuda pública que gobiernos anteriores generaron en 208 años”, señaló.

Carlos Quintana precisó que, del presupuesto de egresos aprobado, el perverso gobierno de Morena utilizará un 1.5% para gastos en servicios públicos y obra pública; mientras que un 8.1 % para deuda y adeudos fiscales.

“¿Qué iremos perdiendo las y los mexicanos con esta nueva deuda histórica? La respuesta es obvia: habrá menos recursos para medicinas, hospitales y servicios de salud; tampoco habrá fortalecimiento de policías municipales, no habrá inversión para infraestructura hídrica ni para mejorar las carreteras. En conclusión, se gastará más dinero en los intereses de la nueva deuda, que en los rubros de salud, educación e infraestructura juntos”, sostuvo.