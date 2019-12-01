Morena inició la destrucción de la salud pública en México: Martín Arango García

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- Con la desaparición del Seguro Popular, el Cártel de Morena inició la destrucción de la salud pública en México, una decisión que sigue pasando factura a las y los mexicanos, pues gobierno federal sigue sin hacerse responsable y continúan los recortes en la materia, afirmó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro.

“¿El resultado de esa irresponsabilidad? 29 millones de mexicanas y mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Y el panorama no mejora. El Gobierno federal sigue sin asumir su responsabilidad, para 2026 anuncian un aumento del 5.9 por ciento, pero no mencionan que es un recorte del 4.7 por ciento respecto a lo ejercido en 2024. Con esos números, no hay manera de garantizar medicamentos, hospitales ni atención digna para quienes más lo necesitan. Morena falló en la salud y las familias están pagando las consecuencias”.

Frente a lo que calificó como desastre nacional, aseguró que los gobiernos del PAN, como el encabezado por Mauricio Kuri, han entendido que gobernar es asumir responsabilidades, y por ello en Querétaro se defenderá el modelo de salud que cuida a las familias, su economía y que garantiza el acceso a la salud.

“Cuidaremos este modelo que ha colocado a Querétaro entre los estados con mejor cobertura en servicios de salud otorgada por el estado, desde la prevención, atención oportuna, recetas surtidas, hospitales en buen estado y personal capacitado. Mientras en otros estados la salud se convirtió en una promesa rota, en Querétaro, con los gobiernos del PAN, la salud se cuida, se defiende y se prioriza”.

Señaló que entre las consecuencias, además de dejar a casi 30 millones de mexicanos sin acceso a salud pública, más de 857 mil hogares en México, cayeron en pobreza como consecuencia de gastos médicos que tuvieron que solventar porque no tenían dónde atenderse; y en tan solo dos años, de 2022 a 2024, las familias mexicanas duplicaron lo que gastan en medicamentos.