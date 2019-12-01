Morena ha sepultado al campo mexicano: Carlos Quintana

Morena ha sepultado al campo mexicano: Carlos Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 15:37:00
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Morelia, Michoacán, a 19 de octubre del 2026.- Los gobiernos corruptos y mafiosos de Morena han sepultado al campo mexicano, al abandonar a los campesinos y productores agrícolas que, cada vez más, enfrentan problemas para sostener sus cultivos, advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

Quintana Martínez lamentó que campesinos de Michoacán sean ignorados por los gobiernos dictatoriales y autoritarios de Morena y sus aliados, los cuales solo hacen referencia al campo cuando inventan apoyos que nunca llegan a los campesinos y agricultores.

“Morena ha condenado a muerte al campo mexicano, al dar la espalda a los miles de campesinos y agricultores que diariamente intentan sobrevivir ante la falta de subsidios y apoyos, luchando con la falta de la tecnificación del campo y los altos costos de insumos como fertilizantes”, señaló.

El Jefe Estatal de Acción Nacional explicó que gobiernos del PAN, como es el caso del Guanajuato, han priorizado la atención al campo y al medio ambiente, con una política pública adecuada a las necesidades de los campesinos y productores agrícolas de esa región.

“Acción Nacional es ejemplo de buenos gobiernos y hoy lo vemos en el estado de Guanajuato, donde existe un seguro que cubre los desastres que afectan al campo; también se ha impulsado la modernización y tecnificación del campo, además de la entrega de semillas mejoradas y de maquinaria y equipo agrícola, así como la puesta en marcha de un esquema de comercialización regional”, precisó Quintana Martínez.

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