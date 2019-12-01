Morena endeuda a México: en 2027 se pagará más por la deuda que por su 21 programas prioritarios; Armando Tejeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 14:35:53

Ciudad de México, a 27 de octubre 2026- El gobierno federal está comprometiendo las finanzas públicas y el futuro de las familias mexicanas al destinar cada vez más recursos al pago de la deuda, mientras áreas fundamentales como salud, seguridad, infraestructura y obra pública enfrentan fuertes presiones presupuestales, advirtió el diputado federal de Acción Nacional, Armando Tejeda Cid.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bertha Gómez Castro, el legislador de Acción Nacional cuestionó las prioridades planteadas para 2027 y exigió explicar cómo enfrentará el gobierno un escenario de menor crecimiento económico.

Tejeda Cid señaló que la deuda pasará de 54 a 55 por ciento del Producto Interno Bruto y que en 2027 su costo será superior a 1.5 billones de pesos.

“En 2018, de cada 100 pesos del gasto federal, 11 se iban a pagar la deuda; en 2026 fueron 15. En 2027 el costo de la deuda será de más de un billón 500 mil millones de pesos. En cada año, de 2019 a 2027, este gobierno ha pagado más por su deuda que por sus 21 programas prioritarios juntos. Dicho de otra forma: se destina más dinero a los acreedores que a toda la política social que se presume”, sostuvo.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública advirtió que la deuda pública no es únicamente una cifra financiera, sino que tiene consecuencias directas para las familias, porque el crecimiento de su costo reduce el margen presupuestal disponible para atender necesidades como medicamentos, seguridad, agua, carreteras, campo, educación e infraestructura.

En materia de salud, señaló que el presupuesto de la Secretaría de Salud cayó 63 por ciento desde 2022 y que actualmente apenas la mitad de las recetas se surten completas. En seguridad, agregó, el presupuesto destinado a seguridad civil perdió 43 por ciento en dos años.

También alertó sobre el deterioro de la inversión pública. Explicó que mientras en 2012 existían casi dos pesos de obra pública por cada peso de deuda, actualmente la relación se ha invertido: hay dos pesos de deuda por cada peso destinado a obra.

A ello se suma, dijo, que la inversión en agua se encuentra en su nivel más bajo desde 2008, aun cuando numerosas ciudades enfrentan problemas crecientes de abasto.

“No pedimos dejar de pagar la deuda. Pedimos honestidad en las prioridades. Con menos de una quinta parte de lo que cuesta la deuda en un año se recuperaría la inversión en agua, carreteras, puertos, campo y educación”, afirmó.

Tejeda Cid cuestionó además las previsiones económicas sobre las que está construido el paquete presupuestal. Señaló que se plantea un crecimiento de 2.05 por ciento, pese a que analistas y el Fondo Monetario Internacional prevén un crecimiento menor.

Ante este escenario, exigió a Hacienda responder con claridad qué gasto sería el primero en recortarse y cuáles áreas serían protegidas en caso de que la economía mexicana crezca por debajo de lo estimado y, por consecuencia, disminuyan los ingresos previstos por el gobierno federal.

El diputado federal también exigió conocer cuánto dinero estará específicamente etiquetado en 2027 para medicamentos y vacunas y cuáles serán las metas que permitan evaluar sus resultados.

EXIGE RECURSOS PARA EL PLAN MICHOACÁN

Durante su intervención, Armando Tejeda también demandó claridad respecto a los recursos adicionales destinados al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado en noviembre de 2025 para atender los problemas de seguridad de la entidad.

El legislador michoacano recordó que se prometieron recursos adicionales para el estado; sin embargo, señaló que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 no existe claridad sobre una asignación adicional que permita fortalecer las acciones contempladas en dicho plan.

“Yo soy de Michoacán y hace un año nos prometieron que había recursos adicionales para este estado. Al día de hoy, quisiera preguntarles en el Presupuesto de Egresos 2027: ¿cuáles son los recursos adicionales para el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?”, cuestionó.

Finalmente, Tejeda Cid solicitó a la subsecretaría de Egresos responder por escrito, dentro del plazo establecido por la Comisión, los cuestionamientos que no fueran atendidos durante la reunión.

“La deuda de hoy no puede convertirse en menos salud, menos seguridad y menos oportunidades para las familias mañana. México necesita un presupuesto que genere prosperidad, no uno que hipoteque su futuro”, concluyó.