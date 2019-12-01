Morena en Michoacán: Jesús Mora rechaza "guerra sucia" entre aspirantes y llama a dirimir diferencias por la vía interna

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 16:46:11

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- En medio del proceso interno para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación en Michoacán, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, rechazó la filtración de quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido y llamó a los aspirantes a ceñirse a los estatutos y no ventilar diferencias en los medios de comunicación.

Mora González reconoció que existen quejas internas, pero aseguró que el partido cuenta con los mecanismos para resolverlas sin recurrir a lo que calificó como "guerra sucia".

"Lo que no compartimos es que se filtren las quejas que se interponen, que haya guerra sucia, que haya zancadillas o piquetes de ojo, no estamos de acuerdo. La propia Comisión está revisando", afirmó el líder morenista.

Insistió en que el procedimiento correcto es acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es el órgano facultado para emitir una resolución.

"Es como si yo voy y meto una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al día siguiente ya estoy aquí dando una rueda de prensa para expresar los motivos de la queja. No es ventilándolo a los medios de comunicación como debe de procederse", señaló.

Agregó que la propia comisión está revisando "cualquier piquete de ojo... al final del día todo se sabe".

El exedil de Tuxpan se mostró confiado en que la contienda interna concluirá sin contratiempos.

"Nosotros estamos en un proceso interno que llegará a buen puerto. Quienes aspiran a ser coordinador o coordinadora de la transformación en Michoacán están haciendo su esfuerzo, recorriendo el territorio, encabezando asambleas informativas en defensa de la soberanía", declaró.