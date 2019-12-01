Morena desestima evento de "AMA Michoacán", "no nos quita el sueño": Jesús Mora 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 14:00:29

Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2026.– Jesús Mora González, líder estatal de Morena, desestimó la convocatoria de la organización civil "AMA Michoacán", movimiento asociado al alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

Mora González señaló que el evento, que se realizará el próximo domingo, es una muestra de la desesperación de la oposición ante la inminente victoria de la coalición Morena-PT-PVEM en 2027.

Según declaraciones del líder de Morena afirmó que el alcalde de Morelia ha descuidado su función municipal por dedicarse a actividades proselitistas.

"Anda ahí de turista electoral en algunas cabeceras distritales y es muestra de que andan desesperados. Yo lo he venido expresando en diferentes ocasiones, las cuentas no les dan", expresó el ex edil de Tuxpan.

Mora González catalogó a los asistentes al evento como "personajes conservadores" que tienen una visión de derecha y buscan mantener privilegios, estando desvinculados de la ciudadanía.

Sobre si el evento podría constituir una violación a la normativa electoral o una campaña anticipada, Mora González indicó que estarán atentos, pero no mostró alarma.

"No nos quita el sueño que se anden agrupando, que se vayan a reunir. Son los mismos de siempre," insistió en rueda de prensa.

Añadió que, si se detecta alguna irregularidad, el área jurídica de Morena realizarán las acciones correspondientes.