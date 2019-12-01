Morena descarta focos rojos electorales por inseguridad en Michoacán

Morena descarta focos rojos electorales por inseguridad en Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 13:59:21
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Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.— El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, aseguró que su partido no advierte focos rojos ni riesgos de quedarse sin candidaturas en municipios michoacanos debido a la inseguridad, luego de que el líder del PRI en la entidad, Guillermo Valencia, señalara que en al menos 20 municipios podría ser difícil postular aspirantes por esa causa.

Mora González sostuvo que, a su juicio, la falta de perfiles competitivos sería el verdadero motivo por el que el PRI podría no participar en algunas alcaldías. Incluso afirmó que el tricolor estaría en riesgo de perder su registro en Michoacán, pues dijo no alcanza dos dígitos en encuestas que, según aseguró, ha consultado Morena.

En entrevista, el dirigente morenista acusó al PRI de intentar “enturbiar” el proceso electoral de 2027 y aseguró que, desde su perspectiva, existen condiciones para que la ciudadanía vote libremente. Añadió que el tema de seguridad requiere atención permanente y afirmó que hay coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales.

Aunque descartó que los municipios señalados representen focos rojos para Morena, reconoció que la presencia del crimen organizado es un riesgo latente en cualquier parte del país. Dijo que su partido y sus aliados buscarán revisar cuidadosamente los perfiles que postulen, para evitar candidaturas de personas que pudieran tener vínculos con la delincuencia organizada.

Reiteró que su partido también será cuidadoso para impedir que personas con presuntos vínculos criminales lleguen a las boletas.

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