Morena busca perpetuarse en el poder y acabar con la pluralidad: Armando Tejeda sobre reforma electoral

Ciudad de México, 20 de enero del 2026.- La reforma electoral que empuja Morena no es para ahorrar ni modernizar: es un plan claro para controlar y perpetuarse en el poder, debilitando al Instituto Nacional Electoral (INE) y eliminando los contrapesos que evitan que un solo grupo controle todo, advirtió Armando Tejeda Cid, quien reafirmó el compromiso de Acción Nacional de defender, desde la Cámara de Diputados, las instituciones democráticas, los contrapesos y la participación ciudadana, frente a cualquier intento de debilitarlos bajo pretextos de austeridad.

El también integrante de la Comisión de Reforma Político-Electoral en el Congreso indicó que si bien es cierto la propuesta del gobierno de Morena aún no se presenta de manera oficial, lo que pretenden es debilitar o meterle mano al INE, quitándole autonomía para que deje de ser independiente y pase a ser controlado por el gobierno; reducir o eliminar las diputaciones plurinominales, que permiten que voces de oposición y minorías tengan representación real en el Congreso.

“Cuando el poder escribe las reglas y también juega, eso ya no es competencia justa. Sin democracia no hay país libre ni nación soberana. Esta reforma no busca modernizar el sistema electoral, sino concentrar el poder y eliminar los equilibrios que hemos construido con esfuerzo durante décadas, al reducir las diputaciones plurinominales Morena fabricaría mayorías artificiales y silenciaría a quien piensa diferente”, señaló.

El diputado subrayó que, si bien México requiere mejoras en su sistema político-electoral —como mayor transparencia, combate efectivo a la intervención del crimen organizado en las campañas, fortalecimiento de la fiscalización y el uso responsable de tecnologías para reducir costos sin comprometer la certeza—, estas deben lograrse mediante un diálogo amplio con la oposición y la sociedad civil, y no mediante imposiciones que debiliten las instituciones.

“Esto es lo que muchos llaman la “Ley Maduro”: un camino para concentrar todo el poder en unas pocas manos, como pasó en Venezuela. No es austeridad, es regreso al autoritarismo disfrazado de ahorro. Nosotros estamos abiertos a reformas que la fortalezcan de verdad: que garanticen elecciones limpias, equitativas y confiables; que promuevan la participación ciudadana real y que eviten cualquier retroceso hacia modelos autoritarios. No aceptaremos cambios que sirvan solo para perpetuar el poder de un solo grupo”, afirmó Tejeda Cid.

El legislador michoacano consideró que es urgente fortalecer, no debilitar, a los organismos electorales autónomos, por lo que garantizó que Partido Acción Nacional (PAN) continuará defendiendo la democracia, la pluralidad y los derechos político-electorales de todas las mexicanas y mexicanos.

“Nosotros apostamos por una democracia plural, donde todos los partidos compitan en igualdad, con reglas justas y sin favoritismos. Un INE fuerte e independiente que garantice elecciones limpias, sin que el gobierno adopte funciones que no le corresponden. Participación ciudadana real: que la gente vigile, opine y decida, no que el gobierno imponga cambios desde arriba sin escuchar a la oposición ni a la sociedad y elecciones que se ganen con votos de verdad, no con mayorías fabricadas, miedo o dinero sucio”, concluyó.