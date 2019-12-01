Morena analiza método de extracción con beneficios y riesgos; advierten limitaciones de Pemex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 22:11:45

Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- El vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que se prepara un estudio en la Cámara de Diputados para analizar un método de extracción energética que podría representar beneficios, pero también importantes riesgos.

De acuerdo con el documento en elaboración, este tipo de extracción podría contribuir a una mayor seguridad energética y atraer inversiones al país. Sin embargo, también advierte sobre diversos impactos negativos asociados a su implementación.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran el uso intensivo de agua, la posible contaminación ambiental, la generación de residuos, daños al territorio y la potencial aparición de conflictos sociales en las zonas donde se desarrolle.

Asimismo, el análisis reconoce que Petróleos Mexicanos (Pemex) no cuenta actualmente con la tecnología ni la capacidad suficiente para incursionar de manera sencilla en este tipo de extracción.