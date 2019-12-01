Morena analiza método de extracción con beneficios y riesgos; advierten limitaciones de Pemex

Morena analiza método de extracción con beneficios y riesgos; advierten limitaciones de Pemex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 22:11:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- El vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que se prepara un estudio en la Cámara de Diputados para analizar un método de extracción energética que podría representar beneficios, pero también importantes riesgos.

De acuerdo con el documento en elaboración, este tipo de extracción podría contribuir a una mayor seguridad energética y atraer inversiones al país. Sin embargo, también advierte sobre diversos impactos negativos asociados a su implementación.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran el uso intensivo de agua, la posible contaminación ambiental, la generación de residuos, daños al territorio y la potencial aparición de conflictos sociales en las zonas donde se desarrolle.

Asimismo, el análisis reconoce que Petróleos Mexicanos (Pemex) no cuenta actualmente con la tecnología ni la capacidad suficiente para incursionar de manera sencilla en este tipo de extracción.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sorprende intensa tromba a Huetamo, Michoacán
Arsenal, estupefacientes y explosivos: cateo de la FGR revela enclave criminal en Encarnación de Díaz, Jalisco
Piden continuidad a investigación por fallecimiento de líder de la Cruz Roja en Celaya
Teotihuacán: Identifican a 13 extranjeros heridos por tiroteo en pirámides; la mitad fueron baleados, entre ellos un niño de 6 años
Más información de la categoria
Teotihuacán: Identifican a 13 extranjeros heridos por tiroteo en pirámides; la mitad fueron baleados, entre ellos un niño de 6 años
Michoacán: En pleno auge “huachicol” y violencia en el Cuitzeo de Rosa Elia Milán Pintor; reporta FGR en un solo día aseguramiento de tres tomas clandestinas
Relación con "candidateables" a la gubernatura de Michoacán es institucional, no de apoyo: CNTE Poder de Base
Sheinbaum niega conocimiento sobre presencia de agentes de EE.UU. en operativo en Chihuahua
Comentarios