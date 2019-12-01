Morelos da inicio a las Fiestas Patrias 2025 con la colocación del Bando Solemne

Morelos, Michoacán, a 1 de septiembre 2025.– Con gran entusiasmo y en un ambiente de unidad, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, encabezó la colocación del Bando Solemne de las Fiestas Patrias, acto con el que oficialmente dieron inicio las celebraciones conmemorativas del CCXV aniversario de la Independencia de México y el CCL aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón.

Durante el evento, se manifestó el compromiso del Ayuntamiento de Morelos por mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad y el orgullo de la ciudadanía, recordando a los héroes que dieron patria y libertad.

Como parte del programa, se llevó a cabo la presentación de candidatas al certamen “Señorita Patria” por la tarde, así como la actuación estelar del grupo “Arturo Tadeo y su Banda”, que puso el toque festivo a la jornada entrada la noche.

Ante esto, Julio César Conejo Alejos destacó que estas celebraciones no sólo son una oportunidad para honrar a nuestros héroes nacionales, sino también para reforzar los lazos comunitarios a través de actividades cívicas, culturales, deportivas y artísticas que se estarán desarrollando durante todo el mes de septiembre.

“Este Bando Solemne es la puerta de entrada a un mes que nos llena de orgullo e identidad. Los invito a todas y todos a participar con alegría, respeto y entusiasmo en cada uno de los eventos que hemos preparado en honor a nuestra historia y a nuestro ilustre Don José María Morelos y Pavón”, expresó el edil.

En ese tenor, dio a conocer las actividades que se realizarán el próximo 13 de septiembre, donde la ciudadanía morelense se reunirá para rendir homenaje a los Niños Héroes en el acto cívico conmemorativo del CLXXVII aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, que tendrá lugar a las 10:00 de la mañana. Este mismo día se dará inicio al Torneo Patrio 2025 de fútbol y voleibol, tanto varonil como femenil, promoviendo la convivencia y el deporte como parte de los festejos patrios.

Por su parte, el 15 de septiembre será una de las fechas más esperadas, al celebrarse la tradicional Noche del Grito de Independencia, encabezada por el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, en el Palacio Municipal.

Antes de este momento histórico, habrá presentaciones artísticas como la audición musical con solistas del municipio, la participación del ballet folklórico y la coronación de la Señorita Patria, culminando con un espectáculo de fuegos pirotécnicos que llenará de luz y color el cielo de Morelos.

El 16 de septiembre, día en que se conmemora el inicio de la Independencia de México, iniciará con el izamiento de bandera y un acto cívico que dará paso al tradicional desfile patrio, en el que participarán instituciones educativas, agrupaciones y autoridades municipales.

Finalmente, el 30 de septiembre, Morelos celebrará con gran orgullo el CCL aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón, con un acto cívico, desfile, suertes charras, presentaciones musicales y la tradicional quema de castillo, consolidando este mes como una verdadera fiesta de identidad, historia y cultura.

Con ello, el gobierno municipal reiteró su invitación a la población a consultar el programa oficial y sumarse a las actividades que, además de conmemorar nuestra historia, buscan fortalecer la unión y el espíritu patrio de todas y todos los morelenses.