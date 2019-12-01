Hermanos Treviño Morales se "salvan" de la pena capital en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 11:46:10
Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de septiembre 2025.- Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de una organización criminal de Tamaulipas, libraron la pena capital en Estados Unidos.

Lo anterior lo dio a conocer Sophia Juárez, jefa en funciones de la sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del  Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), mediante un oficio enviado al juez federal Trevor MacFadden, con sede en Washington D. C.

“Querido juez McFadden: El Gobierno respetuosamente envía esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general ha autorizado y ordenado a esta oficina no perseguir la pena de muerte contra el acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales”, se apuntó en el documento.

Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocido como “Z40” y “Z42”, respectivamente, fundaron hace casi dos décadas la organización de delictiva conocida como Los Zetas, señalados por ser unos de los cárteles más sanguinarios en la historia del narcotráfico.

Ambos enfrentan cargos en Estados Unidos por tráfico de cocaína y mariguana, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero, entre otros.

Noventa Grados
