¡Sigue viva! Desmienten fallecimiento de abuelita que salvó a su nieta en explosión de pipa en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 08:05:36

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2025.- Después de que circulara a través de redes sociales que había fallecido Alicia Matías Teodoro, la abuelita que se viralizó tras salir quemada con su nieta de 2 años de edad en los brazos de la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia de la alcaldía Iztapalapa, sus familiares salieron a desmentir esta versión.

Mediante una entrevista afuera del Hospital Magdalena de las Salinas, su hermana Sandra Barajas, desmintió la noticia.

“Se ha difundido información falsa sobre la muerte de mi hermana, que estamos pidiendo apoyo económico para enterrarla… Mi hermana sigue viva, no ha fallecido. Estamos esperando a cirugía plástica para que haga el retiro de la piel que está quemada, para que su cicatrización sea mejor”.

Asimismo, dio a conocer que la nieta de la señora Alicia también sigue internada y que se encuentra en terapia intensiva en estado delicado.

“Ya fue intervenida, ahorita está en terapia intensiva, con mascarilla de oxígeno para ayudarla a respirar”.

“La abuelita heroína”, como la llaman en redes sociales, trabajaba como checadora en la base de camiones de Santa Martha, donde diariamente acudía acompañada de su nieta Azuleth, para cuidarla, debido a que su hija trabajaba como intendente y no podía llevársela.

El día de la explosión, estaba solamente a 10 minutos de terminar su turno, cuando ocurrió la tragedia y ella, al ver la situación, no dudó en cubrir con su cuerpo a su pequeña nieta, resultando con quemaduras graves en el 98% de su cuerpo, la mayoría de ellas de tercer grado, con afectaciones pulmonares, así como otros daños severos internos.

A pesar de que los médicos informaron a la familia que las posibilidades de que Alicia viva son mínimas, su familia mantiene la esperanza de que se salve, debido a que aseguran, es una mujer muy fuerte.