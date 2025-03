Morelianos agradecen a Barragán por el programa Mano a Mano Camina Seguro

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2025.- Con el compromiso de construir un Morelia más solidario e inclusivo, el vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán continúa impulsando el programa “Mano a Mano Camina Seguro”, una iniciativa que ha transformado la vida de miles adultos mayores y personas con algún padecimiento, brindándoles las herramientas necesarias para recuperar su movilidad.

El programa consiste en la entrega de bastones, andaderas, sillas de ruedas y otros aparatos ortopédicos a quienes más lo necesitan, permitiéndoles desplazarse con mayor seguridad y seguir participando activamente en su entorno social y laboral.

Para Carmen Plascencia, una mujer que con el paso de los años vio limitada su movilidad, recibir un bastón ha sido un cambio significativo.

“Este bastón no es solo un apoyo para caminar, es un impulso para seguir saliendo, hacer mis compras y visitar a mis amigas sin depender de nadie. Me devolvieron mi libertad”, compartió emocionada.

Otro testimonio es el de Felicitas Valdez, quien, a raíz de un padecimiento, enfrentaba dificultades para continuar con sus actividades diarias y su trabajo.

”Ahora, con este aparato ortopédico, puedo salir a trabajar sin miedo a caerme o lastimarme más. Es una ayuda que me da confianza y me permite seguir llevando el sustento a mi hogar”.

Asimismo, Patricia Domínguez, quien ha aprendido a vivir con diabetes, destacó la importancia de este respaldo. ”La diabetes me cambió la vida, pero estas acciones me demuestran que no estoy sola. Con mi andadera podré salir, ir a mis citas médicas y hacer mis cosas con más seguridad”.

El diputado Juan Carlos Barragán subrayó que este programa forma parte de un esfuerzo más amplio para garantizar el bienestar de las y los morelianos, fortaleciendo el tejido social y fomentando la inclusión.

“En Morelia, nadie debe quedarse atrás. Con Mano a Mano Camina Seguro, buscamos que todas las personas tengan las herramientas necesarias para moverse con libertad y dignidad, porque nuestro trabajo es para la gente, es para ti”, mencionó.

El programa sigue abierto a quienes necesiten apoyo ortopédico. Las personas interesadas pueden enviar mensaje el número 4436984440.