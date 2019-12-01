Morelia y Uruapan concentran la mayor inversión pública en movilidad y obras estratégicas: Bedolla

Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el Gobierno de Michoacán ha destinado una inversión superior a los 9 mil 481 millones de pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) para la ejecución de obras públicas estratégicas de infraestructura urbana y movilidad en la entidad.

Refirió que esta bolsa presupuestal, enfocada en modernizar el transporte y consolidar la conectividad regional, prioriza las necesidades de transporte público masivo, vialidades integrales y rescate de espacios públicos para beneficio directo de miles de familias michoacanas.

El mandatario estatal señaló que la capital michoacana encabeza esta transformación vial con una inversión asignada de más de 5 mil 159 millones de pesos. Entre los proyectos emblemáticos de Morelia destacan el desarrollo del Teleférico y el proyecto del Morebús, orientados a revolucionar la movilidad urbana sostenible.

Asimismo, los recursos contemplan obras de infraestructura vial complementarias como la prolongación de la avenida Amalia Solórzano, la avenida del Molcajete y la mejora de los bajopuentes en los distribuidores viales de Mil Cumbres y salida a Salamanca.

Ramírez Bedolla puntualizó que en Uruapan las acciones de modernización suman un presupuesto global superior a los 3 mil 735 millones de pesos. La obra prioritaria de la ciudad la encabeza la construcción del Teleférico de Uruapan, complementada por 19 obras secundarias.

La estrategia en este municipio también contempla la rehabilitación integral de las etapas 1, 2 y 3 de la avenida Paseo de la Revolución y la modernización de la avenida San Francisco, la rehabilitación del Boulevard Industrial, la construcción del DIF Uruapan y el Centro Cultural y Artesanal Plaza de la Ranita.

Finalmente, la inversión regional se extiende hacia otros municipios clave del estado para consolidar el desarrollo. En Pátzcuaro se ejercen más de 256 millones de pesos, destinados principalmente al nuevo Mercado Municipal y los trabajos de restauración de la Plaza Gertrudis Bocanegra. De igual forma, mediante una inversión compartida superior a los 329 millones de pesos, se impulsan proyectos estratégicos en Apatzingán como el Parque Ecoturístico Laguna de Chandio, entre otros.