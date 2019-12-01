FGE descarta acceso de grupos delictivos a cámaras de vigilancia del Tianguis Limonero

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 18:21:58

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.– Las cámaras de videovigilancia ubicadas al interior del Tianguis Limonero están solo a cargo de la administración del espacio de venta y compra del cítrico, aseguró Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado.

Cuestionado sobre si presuntos integrantes del crimen organizado habrían logrado tener acceso al material captado a través de las lentes de las cámaras de seguridad, descartó que esto estuviera ocurriendo.

Detalló que en localidades de la Tierra Caliente Michoacana, sí han ubicado y desmantelado cámaras de las denominadas "parásito", infraestructura instalada por grupos criminales para monitorear y coaccionar a comerciantes en inmediaciones de Cenobio Moreno.

"Se ha hecho el decomiso de varias cámaras... alrededor de 18, casi las 20 que se decomisaron entre otras cosas, como básculas también que se incautaron, que 'El Botox' obligaba a la gente a que pasaran ahí su mercancía", comentó Torres Piña.

Recordar que durante la audiencia de vinculación a proceso contra el líder criminal conocido como "El Botox", por el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, un testigo de la FGE mencionó la existencia de una tableta enlazada a cámaras de vigilancia, una de ellas del Tianguis Limonero.

Fue el 15 de febrero del 2025, que se inauguraron las instalaciones del cuartel de seguridad al interior del tianguis limonero, el objetivo principal de su puesta en marcha fue contar con la presencia 24 horas de elementos del Ejército Mexicano o Guardia Nacional.