Morelia, Uruapan y Zamora, entre los 5 municipios con mayor incidencia de desaparecidos en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 16:06:43

Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Morelia, Uruapan, Zamora, Coeneo y Lázaro Cárdenas mantienen la mayor incidencia de personas desaparecidas en Michoacán, según datos proporcionados por la Comisión de Búsqueda de Personas en la entidad.

Entre estos cinco municipios se concentra un total histórico de 5 mil 900 reportes, de los cuales 4 mil 57 corresponden a casos de hombres.

Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión, detalló que la entidad ocupa actualmente el lugar número 11 en cuanto a cantidad de reportes de desaparecidos a nivel nacional, con un histórico de 12 mil 590 registros.

Los datos indican que, de cada 100 personas desaparecidas en la entidad, 84 son hombres y 16 son mujeres.

En el caso particular de Pátzcuaro, ubicado en el lugar número 10 de los municipios con mayor incidencia de desaparecidos, Tapia Navarrete reconoció que hubo un repunte de casos, pero que en los últimos meses de 2025, la incidencia bajó.

"Hubo una temporada desde el año pasado, hasta hace cuatro meses, que la incidencia era muy importante, el caso, por ejemplo, del empresario Tariácuri... y ya no se han movido las cifras desde hace tres, cuatro meses, es decir, bajaron las desapariciones", indicó.