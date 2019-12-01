Morelia, Uruapan y Zamora concentran el mayor número de desapariciones; Michoacán se mantiene en el lugar 11 a nivel nacional

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:25:00

Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- Morelia, Uruapan y Zamora encabezan la lista de municipios con mayor incidencia de personas desaparecidas en la entidad, de acuerdo con los datos presentados por Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Michoacán. Detalló que, al cierre del primer semestre de 2026, Michoacán se mantiene en el lugar 11 a nivel nacional en materia de desaparición de personas.

El funcionario precisó que los primeros cinco municipios con mayor número de casos Morelia, Uruapan, Zamora, Coeneo y Lázaro Cárdenas, junto con Apatzingán y Zitácuaro, concentran el 60 por ciento del total de personas desaparecidas en el estado.

El comisionado aclaró que la incidencia en Morelia debe analizarse también en función de su densidad poblacional y su posición geopolítica, y advirtió sobre la existencia de corredores de desaparición identificados, como el que conecta Morelia con Tarímbaro, Santa Ana Maya y Cuitzeo hacia los estados de Guanajuato y Jalisco.

De acuerdo con el registro histórico de la Comisión, en Michoacán se tienen contabilizadas cerca de 14 mil personas como desaparecidas. De ese total, 7 mil 892 personas continúan sin ser localizadas, lo que representa el 56 por ciento.

En materia de localización, el organismo reportó 6 mil 85 personas localizadas en el acumulado histórico, de las cuales 737 fueron halladas sin vida y 5 mil 348 con vida. Esto significa que el 88 por ciento de las personas localizadas por la Comisión fueron encontradas con vida.

Del universo de personas que continúan desaparecidas, 6 mil 643 son hombres (84 por ciento) y mil 249 son mujeres (16 por ciento).

Señaló que a nivel nacional existen 135 mil 346 personas desaparecidas o no localizadas, de un histórico de 404 mil registros. Del total de personas localizadas a nivel nacional, el 92 por ciento han sido encontradas con vida.

El titular de la Comisión explicó que la posición de Michoacán en el lugar 11 podría verse influida por el hecho de que el estado mantiene un registro actualizado al día, a diferencia de otras entidades donde el subregistro altera las estadísticas nacionales.

"Hay entidades que no registran al día; Jalisco es una de ellas. Si estuvieran registrando adecuadamente, pudiésemos inclusive irnos alejando de este lugar del onceavo", puntualizó.

El funcionario reconoció que existe una crisis de identificación de más de 2 mil 300 restos de personas encontradas que aún no han sido reconocidos, lo que forma parte de la crisis forense que se vive a nivel nacional.