Morelia, sexto lugar nacional en materia turística: Gobierno Federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 14:44:02

Morelia, Michoacán; 15 de diciembre de 2025.- Resultado de la construcción de la paz y los grandes eventos que tienen lugar en la ciudad, Morelia se ubica en el sexto lugar nacional en materia turística de 70 destinos medidos por el Gobierno Federal, informó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Este puesto fue registrado en octubre en el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur), e incluye 25 destinos con playa, así como tres ciudades de gran tamaño como son CDMX, Guadalajara y Monterrey.

La secretaria de Turismo Municipal, Thelma Aquique Arrieta, informó que Morelia además se ubica en el cuarto lugar nacional de Ciudades Patrimonio con mayor número de visitantes.

En el crecimiento de la conectividad aérea, destacó que el Aeropuerto Internacional de Morelia hoy se conecta con 18 ciudades (11 internacionales y 7 nacionales), registrando este año un aumento de 20.7% en llegada de turistas nacionales, 9.2% internacionales y 27% de conectividad mediante 8 nuevas rutas,

Los eventos turísticos, artísticos, gastronómicos y deportivos que tienen lugar en la ciudad debido a la confianza del empresariado y la ciudadanía han sido clave en estas cifras, señaló Aquique Arrieta.

En ese sentido, la secretaria de Cultura Municipal, Fátima Chávez Alcaraz, precisó que el municipio registró este año 350 eventos culturales, de los que 190 tuvieron lugar en el marco de la Feria Intencional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), una actividad insignia de la administración de Alfonso Martínez.

La feria recibió a turistas de Chihuahua, Cuernavaca, Saltillo, Veracruz, CDMX, Pachuca, Guadalajara, Celaya, Uruapan y Pátzcuaro, además de invitados de España y Portugal, posicionando a Morelia como una ciudad segura y cultural a nivel nacional.

Finalmente añadió que el trabajo de la Comisión Fílmica, creada en el gobierno del presidente Alfonso Martínez, ha sido otro atractivo cultural para recibir a visitantes que son recibidos con puertas abiertas para filmar sus películas, series y otras producciones en la ciudad.