Morelia, sede del Gran Fondo Los Arcos 200K, evento que impulsará el ciclismo y el talento juvenil

Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2026.- Con la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de impulsar el talento deportivo y generar oportunidades para que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus capacidades, el Ayuntamiento de Morelia impulsa la realización del Gran Fondo Los Arcos Morelia 200K, competencia ciclista que celebrará su primera edición el próximo 21 de febrero de 2027.

Durante la presentación de la convocatoria, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, destacó que este tipo de encuentros contribuyen a posicionar a Morelia como un destino turístico nacional e internacional, al ampliar su oferta de actividades y atraer visitantes a través del deporte. Señaló que el gobierno municipal mantiene una política de puertas abiertas para acompañar a los organizadores y brindar las condiciones necesarias para que el evento sea exitoso y tenga continuidad en la ciudad.

Subrayó que el Gran Fondo Los Arcos representa una oportunidad para mostrar los atractivos de la capital michoacana y convocar a ciclistas apasionados por recorrer rutas y paisajes, por lo que reiteró que la administración del presidente Alfonso Martínez es aliada de las iniciativas que promueven el deporte y generan actividad turística.

“El día de hoy estamos precisamente ante uno de esos grandes eventos que ayudan a voltear los ojos, no solamente nacionales, sino los ojos del mundo, hacia Morelia, como es este Gran Fondo Los Arcos Morelia 2027; saben que detrás del esfuerzo que están haciendo los organizadores, los patrocinadores que están confiando en este gran evento, hay un gobierno municipal de puertas abiertas, atentos para ayudar, atentos para organizar, atentos para dar esas condiciones que se requieren para que sea un evento sumamente exitoso y que sea un evento que llegue para quedarse aquí en Morelia”.

Por su parte, José Antonio Olvera Rosendo, presidente del Comité Organizador, agradeció el respaldo y la colaboración del alcalde y del equipo del Gobierno Municipal para concretar esta competencia. Explicó que, además de la ruta principal de 200 kilómetros, se ofrecerán dos distancias adicionales: medio fondo de 80 kilómetros y una ruta corta de 45 kilómetros.

Detalló que el recorrido atravesará seis municipios y tendrá como punto de salida y llegada a Morelia. Añadió que el propósito va más allá de la competencia, pues busca fomentar la actividad física, la convivencia y el tejido social, así como abrir espacios para detectar talentos michoacanos en el ciclismo y acercar nuevas oportunidades a las generaciones jóvenes.

En este sentido, Alejandro Rodríguez Acevedo, fundador del equipo AR Monex Pro Cycling Team, destacó que el proyecto busca impulsar el ciclismo mexicano y acercar a nuevos talentos a los niveles de competencia internacional. Señaló que para lograrlo es indispensable la participación de las familias, las autoridades y la sociedad, mediante el respaldo y la difusión de eventos que permitan a niñas y niños acercarse a este deporte. Asimismo, planteó la posibilidad de otorgar becas a jóvenes con aptitudes para esta disciplina.

Como parte de la presentación, se transmitió un mensaje del ciclista olímpico Ziranda Madrigal Álvarez-Ugena, embajador de la carrera, quien reconoció el esfuerzo de organizadores y autoridades para promover este tipo de competencias e invitó a la comunidad ciclista a sumarse.

En el encuentro también estuvieron presentes Pablo Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide); Marissa Trujillo Magaña, regidora, e Ileana Alarcón, representante de Shimano México, quienes acompañaron el anuncio de esta primera edición.

Las personas interesadas en participar pueden consultar la convocatoria y los detalles de inscripción en asdeporte.com.