Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 10:01:11

Morelia, Michoacán; 26 de noviembre de 2026.– El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa impulsando la actividad económica, la vinculación institucional y la promoción de la capital michoacana ante representantes de diferentes estados de la República Mexicana, generando oportunidades para los sectores comercial, hotelero y restaurantero.

En ese sentido, Morelia será sede de la Reunión Nacional de Dirigentes de Invierno del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario, encuentro que del 27 al 29 de noviembre congregará a más de 300 integrantes y representantes de las diferentes zonas del país, en el marco de su 61 aniversario.

La secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, reconoció la trayectoria de esta institución, cuya labor contribuye a la formación de personas íntegras mediante la disciplina, los valores cívicos, el deporte y la formación militarizada.

Asimismo, señaló que este encuentro generará una derrama económica aproximada de 600 mil pesos, beneficiando principalmente al centro histórico, así como a hoteles y restaurantes de la ciudad.

La jefa de sección de organización y propaganda, segundo oficial de infantería, Sofía de Guadalupe Herrera Calderón, apunto que el objetivo es establecer nuevas estrategias para impulsar las actividades deportivas, cívicas y formativas, así como la participación de las mujeres.

Representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) destacaron la importancia de este encuentro para proyectar a Morelia como sede de reuniones nacionales que promueven su riqueza histórica, deportiva y formación cívica.