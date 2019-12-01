Morelia se prepara para vivir la Cuarta Magno Posada Navideña “Noche de Paz”

Morelia se prepara para vivir la Cuarta Magno Posada Navideña “Noche de Paz”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 10:54:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Morelia invita a todas las familias a disfrutar este sábado 20 de diciembre de la Cuarta Magno Posada Navideña “Noche de Paz”, una de las celebraciones más significativas de la temporada, creada para convivir, caminar juntos y disfrutar del espíritu navideño.

El programa iniciará a las 17:30 horas, partiendo del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, con paradas en el templo de Lourdes, Las Monjas y Catedral, donde se realizará la tradicional petición de posada acompañada de música, luces y un ambiente festivo.

Como parte de las actividades, se llevará a cabo un gran concierto navideño y el encendido especial de la Catedral, así como una verbena popular con antojitos michoacanos.

Se estima la asistencia de miles de familias que, año con año, disfrutan de esta tradición que forma parte del programa de actividades de la Navidad Mágica en el Centro Histórico de Morelia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan dos cabezas humanas y mensaje en calles de Chimalhuacán, Estado de México 
Asaltan camioneta del presidente municipal de Los Reyes, Michoacán, en estacionamiento de Plaza Las Américas en Morelia
Localizan persona sin vida en Menchaca en Querétaro
Bloquean cuentas de empresas y gente cercana "Limones", presunto líder extorsionador de Durango
Más información de la categoria
Asaltan camioneta del presidente municipal de Los Reyes, Michoacán, en estacionamiento de Plaza Las Américas en Morelia
Visita de Cristiano Ronaldo desata la locura y agota boletos del México-Portugal en menos de dos horas
Chivas anuncia la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández; no se retirará del fútbol
Aseguran tres talleres de blindaje artesanal en Culiacán, Sinaloa
Comentarios