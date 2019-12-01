Morelia se prepara para un fin de semana de tradición, arte y festividad en el marco del Día de Muertos

Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia que en encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía a participar en las actividades de Día de Muertos y ser parte de este programa que conjuga tradición, colorido y convivencia familiar.



Las festividades comienzan este sábado 31 de octubre, con el 15° Aniversario de Zombie Walk, que se realizará a las 19:00 horas, iniciando en el Jardín Morelos, para seguir su recorrido sobre la avenida Acueducto, y continuar por la avenida Madero, hasta llegar la Catedral. Se trata de una de las actividades más esperadas por el público joven y las familias, que convertirá el Centro Histórico en un escenario lleno de diversión.



Posteriormente, el domingo 1° de noviembre se conmemorarán 10 Años del Desfile de Catrinas y Catrines 2026, a las 18:00 horas, con un recorrido que partirá del Jardín Morelos hasta la Catedral, sobre la avenida Madero. Esta actividad se consolida como uno de los eventos más representativos de las celebraciones de Día de Muertos en Morelia, donde centenares de participantes recorrerán el Centro Histórico luciendo elaborados vestuarios, maquillajes y alegorías que rinden homenaje a la tradición de la Catrina y a la memoria de quienes ya no están.



Asimismo, habrá presentaciones artísticas previas al Desfile de Catrinas y Catrines 2026, a las 17:00 horas en Avenida Madero, frente a la Catedral, antes del recorrido de catrines y catrinas, donde el público podrá disfrutar de actividades que ambientarán la zona y prepararán el ambiente festivo.

El mismo domingo, se llevará a cabo el Festival del Día de Muertos de la Universidad Autónoma de México (UNAM), campus Morelia, en su centro cultural, ubicado en la avenida Acueducto número 19, en el Centro Histórico, en un horario de 18:00 a 23:00 horas. Ahí, se llevarán a cabo actividades artísticas, expresiones tradicionales y propuestas contemporáneas que enriquecen la conmemoración del Día de Muertos; y en el marco de este festival, se realizará la presentación “La Casa de la Mano en la Reja”.



El Gobierno de Morelia invita a las y los morelianos, así como a visitantes, a sumarse a estas actividades con respeto, convivencia familiar y espíritu festivo, contribuyendo a mantener viva una de las tradiciones más profundas de nuestra cultura.