Morelia salió del rezago estructural, afirma Bedolla tras inaugurar distribuidor vial Tacícuaro

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 20:57:34

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2026.- Morelia ha salido del rezago estructural en que se encontraba, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ello luego de inaugurar el distribuidor vial Tacícuaro, que forma parte del segundo anillo periférico que actualmente sigue en construcción.

En su intervención, el mandatario estatal destacó que el atraso que tenía Morelia en materia de obra pública era evidente, en comparación con otras ciudades capitales de la región. Acusó que había demasiada politiquería que impedía a la ciudad poder avanzar o tener grandes obras.

Reiteró, hubo una pausa en construcciones en Michoacán de aproximadamente 50 años pues, por ejemplo, el libramiento de Morelia se realizó en 1971, es decir, cerca de 55 años.

“No es la inversión, sino es lo que va a facilitar la vida de cientos de miles de personas. Por aquí pasan diariamente más de 30 mil vehículos. El Morebús tiene que trasladar, darle servicio diariamente a más de 90 mil morelianos para llevarlos seguros, cómodos, de manera digna, a su trabajo, a la escuela, a la cita médica”.

Ramírez Bedolla comentó que se tomó la determinación de aperturar este distribuidor vial por la cercanía de la temporada de Noche de Ánimas, Día de Muertos, pues la carretera a la estancia conecta también con Pátzcuaro, Tiripetío, Tacámbaro y Huetamo. El resto del segmento podría ser inaugurado a finales del mes de noviembre, mencionó.