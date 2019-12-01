Cayó “El Señor de Las Luces”: Marina captura a líder de grupo dedicado al secuestro y el homicidio entre Veracruz y Oaxaca; le aseguran granadas, estupefaciente y bienes por 9 millones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 17:51:56

*Carlos “N”, alias “El Semáforo”, señalado como uno de los principales mandos de una organización criminal vinculada con secuestros y homicidios, fue detenido junto con una mujer identificada como su presunta operadora logística. Les aseguraron armas, granadas, vehículos y bienes valuados en casi 9 millones de pesos.

Oaxaca, Oax., a 28 de octubre de 2026. — En un operativo coordinado entre fuerzas federales, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) lograron la captura de Carlos “N”, alias el “Semáforo”, “Semo” o “El Señor de las Luces”, identificado por las autoridades como presunto jefe regional de una peligrosa estructura delictiva que operaba entre Veracruz y Oaxaca.

La detención se realizó en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, donde también cayó Ana Gabriela “N”, señalada como presunta encargada de la logística de la organización criminal.

Era el segundo al mando y apuntaba a tomar em control

De acuerdo con el comunicado oficial, “El Semáforo” ocupaba el segundo nivel dentro de la estructura delictiva y era señalado como el supuesto sucesor de Iván “N”, alias “El Tanque”, quien fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Las investigaciones federales relacionan a esta organización con actividades delictivas en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en zonas limítrofes con Oaxaca.

Su captura representa un nuevo golpe contra esta estructura criminal, luego de que las autoridades consiguieran previamente la detención de otros 16 presuntos integrantes.

Arsenal, granadas y millonario botín asegurado

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron sustancias ilícitas, armas, granadas y diversos bienes presuntamente relacionados con las actividades del grupo delictivo.

Entre lo decomisado destacan: Cuatro vehículos; Seis motocicletas; Dos cuatrimotos; Un inmueble; Armas, granadas y sustancias ilícitas.

La cifra es millonaria. De acuerdo con las autoridades, el valor estimado de los bienes asegurados asciende a 8 millones 837 mil pesos.

Evacuados de Tuxtepec en helicóptero naval

Tras su captura, Carlos “N” y Ana Gabriela “N” fueron trasladados bajo custodia en un helicóptero de la Marina desde Tuxtepec hasta la Base Aeronaval de Veracruz.

Posteriormente, ambos fueron llevados en avión a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público federal, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Van por toda la estructura del Tanque

Con esta captura, las autoridades federales buscan debilitar la capacidad operativa de una organización señalada por su presunta participación en delitos de alto impacto, entre ellos secuestros y homicidios.

La Marina, la SSPC y la FGR destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada para combatir a los generadores de violencia en el país.

La detención del presunto jefe regional y de su operadora logística se suma a la captura de 16 integrantes de la misma organización, en una ofensiva federal que busca desarticular sus operaciones en Veracruz y Oaxaca.