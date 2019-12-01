Siete mexicanos reciben atención tras accidente ferroviario en España; uno aún no ha sido localizado

Siete mexicanos reciben atención tras accidente ferroviario en España; uno aún no ha sido localizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 22:35:07
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que siete mexicanos estuvieron involucrados en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, España.

De acuerdo con la Cancillería, las siete personas recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta. Asimismo, la Embajada de México en España activó el protocolo de protección consular y mantiene comunicación con las autoridades españolas para dar seguimiento a lo ocurrido.

Por otra parte, la SRE informó que da seguimiento prioritario al caso de una persona mexicana cuyo paradero aún no ha sido confirmado. La dependencia mantiene contacto con sus familiares y presentó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, donde se encuentra el centro de atención a la emergencia.

La Embajada de México en España también puso a disposición de los connacionales un teléfono de emergencias consulares, disponible las 24 horas, para quienes necesiten asistencia: +34 660 862 625.

Finalmente, la SRE expresó sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en el accidente. Según las autoridades locales, el choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo dejó hasta el momento un saldo de 64 personas fallecidas.

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