Vinculan a proceso a dos por robo con violencia y portación de arma en León, Guanajuato

Vinculan a proceso a dos por robo con violencia y portación de arma en León, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 20:54:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

León, Guanajuato, a 28 de octubre de 2026.- Dos hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un robo con violencia cometido en una vivienda de la colonia Lomas de Gran Jardín, donde golpearon a un hombre y lo despojaron de sus pertenencias utilizando un arma de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, alrededor de las 13:00 horas. Los imputados, identificados como Carlos Alberto “N”, alias “Güero Zule” o “Gordo Zule”, y Filimón “N”, habrían ingresado al domicilio para cometer el atraco y posteriormente escapar en una camioneta.

Tras el reporte de emergencia, policías municipales desplegaron un operativo que permitió detenerlos momentos después en la plaza comercial Gran Jardín. Durante la intervención aseguraron el vehículo, un arma de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Luego de analizar videograbaciones, entrevistas y pruebas periciales, la Fiscalía presentó los elementos de investigación ante un juez, quien determinó vincularlos a proceso por robo calificado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva. Además, el caso relacionado con la portación del arma fue turnado a la autoridad judicial federal competente.

En cuanto al delito de robo, se autorizó la suspensión condicional del proceso por seis meses, una vez que los imputados resuelvan su situación jurídica en el ámbito federal. También se acordó un pago inmediato para reparar el daño a la víctima y se establecieron medidas de protección.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a dos por robo con violencia y portación de arma en León, Guanajuato
Cayó “El Señor de Las Luces”: Marina captura a líder de grupo dedicado al secuestro y el homicidio entre Veracruz y Oaxaca; le aseguran granadas, estupefaciente y bienes por 9 millones
Localizan un cuerpo flotando en un canal de la comunidad de Tres Puentes en Celaya, Guanajuato
Detienen en Mérida a estadounidense buscado por fraude y robo de identidad
Más información de la categoria
Bedolla despide a Cuauhtémoc Cárdenas y reconoce su huella en la historia de México
Siete mexicanos reciben atención tras accidente ferroviario en España; uno aún no ha sido localizado
Sheinbaum reconoce a Cuauhtémoc Cárdenas como pieza clave de la democracia en México
AMLO lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado democrático