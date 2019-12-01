Vinculan a proceso a dos por robo con violencia y portación de arma en León, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 20:54:24

León, Guanajuato, a 28 de octubre de 2026.- Dos hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un robo con violencia cometido en una vivienda de la colonia Lomas de Gran Jardín, donde golpearon a un hombre y lo despojaron de sus pertenencias utilizando un arma de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, alrededor de las 13:00 horas. Los imputados, identificados como Carlos Alberto “N”, alias “Güero Zule” o “Gordo Zule”, y Filimón “N”, habrían ingresado al domicilio para cometer el atraco y posteriormente escapar en una camioneta.

Tras el reporte de emergencia, policías municipales desplegaron un operativo que permitió detenerlos momentos después en la plaza comercial Gran Jardín. Durante la intervención aseguraron el vehículo, un arma de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Luego de analizar videograbaciones, entrevistas y pruebas periciales, la Fiscalía presentó los elementos de investigación ante un juez, quien determinó vincularlos a proceso por robo calificado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva. Además, el caso relacionado con la portación del arma fue turnado a la autoridad judicial federal competente.

En cuanto al delito de robo, se autorizó la suspensión condicional del proceso por seis meses, una vez que los imputados resuelvan su situación jurídica en el ámbito federal. También se acordó un pago inmediato para reparar el daño a la víctima y se establecieron medidas de protección.