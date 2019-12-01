Sheinbaum reconoce a Cuauhtémoc Cárdenas como pieza clave de la democracia en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 22:14:24

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como una figura fundamental en la historia política contemporánea del país, debido a su lucha por la democracia, la soberanía nacional y las causas sociales.

A través de un mensaje, la mandataria destacó el papel que desempeñó Cárdenas en 1988, cuando encabezó un movimiento democrático pacífico que reunió las aspiraciones de cambio de millones de mexicanas y mexicanos.

Sheinbaum señaló que aquella jornada electoral representó un momento decisivo para la vida política nacional y sostuvo que Cárdenas debió haber sido reconocido como presidente de México, al considerar que ese episodio marcó el inicio de la transformación democrática del país.

Asimismo, recordó que el ingeniero fue hijo del general Lázaro Cárdenas del Río e indicó que construyó una trayectoria congruente con los principios de su legado, manteniendo su defensa de la soberanía nacional y las demandas sociales.

La presidenta también resaltó la dignidad y las convicciones republicanas del político mexicano, cualidades que, afirmó, permanecerán como un referente para las futuras generaciones.

Finalmente, Sheinbaum envió sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y afirmó que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano permanecerá en la historia de México.