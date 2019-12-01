Cuauhtémoc Cárdenas fallece a los 92 años; deja una larga trayectoria política

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 21:13:07

Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de los principales referentes de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), falleció a los 92 años de edad.

La noticia generó reacciones en el ámbito político. Javier Hidalgo expresó sus condolencias en redes sociales y destacó la importancia de Cárdenas en la apertura de espacios para la izquierda en el país.

A lo largo de su carrera, Cárdenas fue gobernador de Michoacán de 1980 a 1986 y compitió tres veces por la Presidencia de México. En 1988 encabezó el Frente Democrático Nacional, en una elección marcada por denuncias de irregularidades que se convirtió en un momento clave para la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En 1997 hizo historia al ganar la primera elección para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Años después continuó participando en el debate público sobre la democracia y la soberanía energética. En 2011 recibió la Medalla Belisario Domínguez y, en 2014, renunció al PRD, partido que ayudó a fundar en 1989.