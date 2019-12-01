AMLO lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado democrático

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 21:49:11

Palenque, Chiapas, a 28 de octubre de 2026.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la influencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la transformación política de México, luego de darse a conocer el fallecimiento del ingeniero a los 92 años. A través de sus redes sociales, el exmandatario destacó que su trayectoria dejó una huella en la historia democrática del país.

López Obrador expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del político michoacano, a quien consideró una figura fundamental para el desarrollo del movimiento democrático en la historia reciente de México.

“Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, escribió el ex presidente, al señalar que sin la participación de Cárdenas la realidad política nacional habría sido distinta.

El mensaje también recordó la relevancia del ingeniero en el fortalecimiento de la izquierda mexicana, cuya trayectoria estuvo marcada por la búsqueda de cambios políticos y una mayor apertura democrática.

Aunque ambos compartieron durante años coincidencias políticas, durante el gobierno de López Obrador también surgieron diferencias, particularmente por las críticas de Cárdenas a algunas decisiones de la administración federal. Pese a ello, el exmandatario manifestó su respeto por el legado del ingeniero y reconoció sus aportaciones a la vida pública del país.