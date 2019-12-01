Morelia resiente el abandono del alumbrado público: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 10:52:50

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán señaló que el mal estado del alumbrado público refleja una gestión municipal desigual, mal planeada e ineficiente, que afecta directamente la seguridad de las familias morelianas.

Destacó que la iluminación no es un tema decorativo, sino una herramienta clave para prevenir delitos, mejorar la movilidad y fortalecer la vigilancia comunitaria.

“Una calle oscura manda un mensaje de abandono y genera miedo. Una calle iluminada da confianza y protege”, afirmó.

Barragán recordó que, de acuerdo con el INEGI, el 65.5 por ciento de la población considera el alumbrado como un problema grave, al nivel del agua, la delincuencia y las vialidades.

Asimismo, señaló que en administración de Raúl Morón se demostró que sí es posible mejorar el servicio, como ocurrió con la modernización de más de 76 mil luminarias LED, que permitió ahorrar recursos y mejorar la seguridad.

“El gobierno municipal debe atender a las colonias que más lo necesitan. La seguridad no puede ser un privilegio”, concluyó.