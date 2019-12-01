Morelia reconoce la vocación de servicio; presentan finalistas al Mérito como Servidor Público Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 14:26:54

Morelia, Michoacán; 17 de abril de 2026.- El Comité de Integridad Pública y Ética (CIPE) dio a conocer a las y los 10 finalistas del “Reconocimiento al Mérito como Servidor Público Municipal de Morelia”, distinción del Gobierno del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, que destaca la labor, compromiso y vocación de quienes, desde la administración municipal, trabajan todos los días por la capital michoacana.

Los perfiles finalistas son:

• Alberto Sánchez López, del Instituto Moreliano de Protección Animal.

• Alma Rosa Heredia Vega, del DIF Morelia.

• Austreberto Boyso García, de la Secretaría de Servicios Públicos.

• Javier Muñoz Ocampo, de la Presidencia Municipal.

• Karla Typhanie Galindo Cortés, de la Secretaría de Turismo.

• Leticia Montes Ayala, del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas).

• Lidia Lorena Gasca Galván, de la Sindicatura Municipal.

• Rogelio Beltrán Rendón, de la Tesorería.

• Salvador Hernández Ávila, de la Secretaría de Servicios Públicos.

• Yuritzi Romo Rentería, de la Presidencia Municipal.

Durante la sesión, la contralora municipal, María del Carmen López Herrejón, les informó que deberán promover el respaldo de sus compañeras y compañeros de cara a la jornada de votación interna, que se llevará a cabo el próximo lunes 20 de abril.

Además destacó que, en la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, este un incentivo para fortalecer la ética y el desempeño en el servicio público.

“Este reconocimiento no solo distingue trayectorias, también impulsa una cultura de integridad, compromiso y orgullo por servir a Morelia. Hoy celebramos a quienes, con su trabajo diario, hacen la diferencia en la vida de la ciudadanía”, señaló la contralora.

Las y los tres primeros lugares recibirán un estímulo económico de 15 mil pesos, además de su respectiva medalla; los siguientes tres obtendrán 9 mil pesos y medalla; mientras que los cuatro restantes serán reconocidos con 4 mil 500 pesos y medalla.

Asimismo, la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, subrayó que este tipo de ejercicios fortalecen la identidad institucional y reconocen el esfuerzo cotidiano de las y los trabajadores del Ayuntamiento de Morelia, quienes desde sus distintas áreas contribuyen al buen funcionamiento del Gobierno Municipal y al bien común de la población.

Finalmente, la contralora invitó a todo el personal del Ayuntamiento de Morelia a participar activamente en este proceso, emitiendo su voto y respaldando a quienes consideran merecedores del reconocimiento, en un ejercicio que promueve la participación, la transparencia y el orgullo de servir.