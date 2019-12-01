Morelia planta futuro: Alfonso Martínez encabeza jornada de reforestación en Chiquimitío

Morelia, Michoacán, a 08 de agosto de 2025.- En un firme compromiso con el medio ambiente y como parte de los logros del Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó una jornada de reforestación en la tenencia de Chiquimitío, reforzando el cinturón verde que rodea la ciudad.

Durante el evento, el alcalde resaltó que estas acciones son un trabajo de corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía, y hay que aprovechar la temporada de lluvias para hacer crecer los espacios verdes. “Mientras en otros espacios, en otros lugares, hay talamontes, hay descuido, hay abandono o deforestación, en Morelia estamos plantando más árboles”, expresó el edil.

Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado a través de la Comisión Forestal (COFOM) y la Secretaría de Medio Ambiente (SECMA), quienes donaron los árboles plantados durante la jornada.

La actividad forma parte de la campaña “Respira, Abraza y Comparte”, impulsada por el Ayuntamiento de Morelia a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, que tiene como objetivo principal fortalecer el ecosistema local y proteger zonas clave como el cerro del Quinceo, compartido por los ejidos de Chiquimitío, El Quinceo y Rancho Nuevo.

Ireri Rivera García, encargada del Despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, destacó que esta jornada es parte de un esfuerzo mayor por parte del Gobierno de Morelia: “Esta reforestación se suma a un trabajo intenso, buscando plantar en esta temporada más de sesenta y ocho mil plantas, impactando sobre más de ochocientas hectáreas del municipio”, señaló.

Manuel Chávez, secretario ejidal, señaló que está actividad es un precedente para las futuras generaciones, tiene que ver con la sustentabilidad y las buenas prácticas. Además, agradeció la presencia de Alfonso Martínez en esta actividad de reforestación, destacando que es un caso inédito el que un presidente municipal acuda a esta zona, lo cual habla muy bien de él.

Cita textual de Manuel: "Siempre hemos estado muy abandonados, y a partir de esta administración es que estamos muy agradecidos de que hayan volteado a vernos".

En esta actividad, el jefe de Tenencia de Chiquimitío, David Salgado Ruíz, acompañó al alcalde durante el arranque de la jornada. También estuvieron presentes los integrantes del Gabinete Municipal, los representantes de COFOM y SECMA, así como habitantes de la comunidad y voluntarios comprometidos con la conservación ambiental.