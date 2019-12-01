Morelia necesita mejores servicios para recuperar la tranquilidad: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 13:05:13

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2026.- En sus recorridos casa por casa y mano a mano por Morelia, Juan Carlos Barragán Vélez ha encontrado una realidad que se repite en colonias, comunidades y tenencias las familias viven entre la falta de agua, calles deterioradas, alumbrado deficiente y una creciente preocupación por la inseguridad.

El líder social señaló que escuchar directamente a las y los morelianos permite conocer los problemas que enfrentan todos los días, especialmente en las zonas donde los servicios públicos no llegan de manera suficiente.

“Mejores servicios significan más seguridad. Una calle iluminada, un parque limpio y una colonia atendida son espacios que recuperamos para las familias y que no dejamos en manos de la delincuencia”, enfatizó.

Barragán quien busca la coordinación de Morena en Morelia, subrayó que el abandono de las colonias genera condiciones de vulnerabilidad y desconfianza, por lo que consideró indispensable cambiar la forma de atender los problemas de la ciudad, colocando a las familias en el centro de las decisiones.

Asimismo, reiteró que continuará recorriendo Morelia, escuchando a sus habitantes y construyendo propuestas a partir de las necesidades reales de la población.

Finalmente, Barragán afirmó que la ciudad necesita una visión integral que atienda las causas del abandono y permita recuperar la tranquilidad de las familias.