Morelia merece paz, servicios que funcionen y autoridades que no abandonen a su gente: Juan Carlos Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 14:38:24

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la seguridad se construye atendiendo las carencias de las familias de la puerta de la casa para adentro y en el entorno inmediato de las colonias.

En una ciudad donde 8 de cada 10 personas se siente insegura, Barragán subrayó que servicios públicos básicos como alumbrado, calles limpias, espacios públicos cuidados, banquetas transitables y acceso al agua potable son factores determinantes para la tranquilidad de las colonias.

“Cuando el gobierno abandona a las colonias, manda el peor mensaje. Y ese abandono abre la puerta a la violencia”, señaló.

Barragán destacó que su trabajo se ha centrado precisamente en atender las causas, con presencia permanente en territorio y acciones directas que impactan en la vida diaria de las familias.

“La seguridad no se resuelve desde un escritorio. Se construye caminando las colonias, escuchando a la gente y resolviendo lo que durante años fue ignorado”, sostuvo.

Añadió que cuando se atienden las carencias de la puerta de la casa para adentro, se recupera el control ciudadano del espacio público, se fortalece el tejido social y se previene la violencia antes de que aparezca.

Finalmente, el diputado reiteró que la paz se construye todos los días con cercanía, comunidad y acciones concretas.