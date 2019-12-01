Morelia merece crecer, entre otras cosas, con una adecuada movilidad y protección ambiental: Torres Piña

Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.– El aspirante a la Coordinación en Michoacán, de la Cuarta Transformación para la Defensa de la Soberanía del país, Carlos Torres Piña, afirmó, que el crecimiento del municipio de Morelia, debe acompañarse de una infraestructura que conecte sin obstáculos a sus colonias y tenencias, pero también con una política firme para proteger los bosques, los manantiales y las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad.

Durante la Asamblea Informativa del Distrito 16, realizada en Lomas del Valle, Torres Piña, señaló, que obras como el Segundo Anillo Periférico y la ampliación de la avenida Amalia Solórzano comienzan a atender el rezago de movilidad generado por décadas de crecimiento urbano desordenado. Estas vialidades, explicó, permitirán reducir los tiempos de traslado y mejorar la conexión entre colonias, comunidades y zonas históricamente relegadas.

Carlos Torres Piña, sostuvo, que Morelia no debe continuar expandiéndose sin considerar sus límites ambientales. Advirtió que la tala clandestina, los incendios, el cambio ilegal de uso de suelo y la urbanización de áreas naturales protegidas, disminuyen la capacidad de los bosques para captar agua y recargar los mantos acuíferos.

“Defender los bosques y los manantiales también es defender el agua que llega a las casas. La ciudad necesita nuevas vialidades, pero el desarrollo no puede construirse a costa de las fuentes que garantizan la vida de las familias”, expresó.

Finalmente, destacó que la transformación de Morelia debe integrar movilidad, ordenamiento urbano y justicia ambiental. Agregó que se requiere proteger La Mintzita y la cuenca de Cointzio, recuperar los mantos acuíferos, mejorar las redes de distribución y garantizar que el acceso al agua deje de ser una preocupación cotidiana para las colonias populares.