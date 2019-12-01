Morelia mantendrá vigilancia para evitar la venta de alcohol a menores durante las fiestas de temporada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 12:44:33

Morelia, Michoacán; 31 de octubre de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, hizo un llamado a las madres y padres de familia para reforzar la vigilancia sobre las actividades de sus hijos e hijas durante las fiestas de Halloween y reuniones de temporada, a fin de prevenir el consumo y la venta de alcohol a menores de edad.

El encargado de la Política Interna del municipio subrayó que las autoridades mantendrán operativos de supervisión en establecimientos y puntos de reunión para garantizar el cumplimiento de la ley.

“En estas fechas de tradición y fiestas alternas de Halloween, cuidemos a nuestros jóvenes y adolescentes. Queremos espacios seguros, convivencia sana y cero alcohol para menores de edad” enfatizó Yankel Benítez

Refirió que la protección de la niñez y la adolescencia es una responsabilidad compartida entre gobierno, familias y sociedad. Recordó que la venta y el suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad está prohibida por la ley y será sancionada conforme a la normatividad vigente.

"La prevención es tarea de todas y todos. Si detectas alguna irregularidad, ¡denuncia!”, expresó el Secretario del Ayuntamiento.

Se invita a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a los números de atención:

443 113 5000 y 443 322 0717.

El Gobierno de Morelia reitera su compromiso de generar condiciones de seguridad y bienestar para las familias morelianas durante estas fechas de convivencia.