Morelia, lista para celebrar la Semana Santa: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Morelia se encuentra lista para celebrar la Semana Santa y refrendar su posición como una de las ciudades en todo el país con mayor afluencia de turistas nacionales e internacionales, destacó en rueda de prensa, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Acompañado por la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, el alcalde Alfonso Martínez recordó que la capital vive una de sus mejores épocas en materia turística, al mostrar una inercia positiva en los indicadores de arribo de personas y también de derrama económica.

Explicó que, del 2021 al 2025, Morelia duplicó el número de turistas y visitantes durante los periodos vacaciones, así como el número de vuelos a través del Aeropuerto Internacional, lo cual se refleja en la creación de nuevos hoteles, restaurantes, cafés y muchas ofertas más que presentan al municipio como una ciudad viva.

En este tenor, Alfonso Martínez subrayó que la capital es, sin lugar a dudas, la puerta de entrada para el turismo en Michoacán. Agregó que, en la medida que a Morelia le siga yendo bien, también serán beneficiados municipios y regiones aledañas con la llegada de personas en cada periodo vacacionales.

Alfonso Martínez mencionó que Morelia no es solo un lugar bonito por su majestuosa arquitectura colonial, sino que es una ciudad viva en su gran oferta de festivales, eventos artísticos y culturales, que tienen lugar en la Semana Santa, uno de los periodos más importantes del año.

De manera general, el presidente informó que en el programa de actividades que desarrolla el municipio, participan diversas dependencias, como las Secretarías de Turismo, Cultura, Fomento Económico, Servicios Públicos, Policía Morelia, Consejo Ciudadano, entre otras.

Señaló que algunos de los eventos de Semana Santa son la Procesión del Silencio, la Feria de la Capirotada y Empanada, la Expo Cruz de Barro en Capula y la intervención del Palacio Municipal, que para esta temporada se adornará con motivos alusivos.

Por todo ello, Alfonso Martínez reiteró la invitación a disfrutar de Morelia en estas vacaciones y ser parte de esta gran celebración familiar llena de alegría, color y tradición.