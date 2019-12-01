Morelia Lab 2025, evento cumbre del Gobierno Municipal: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:39:18
Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2025.- Con una nutrida ceremonia, se inauguró Morelia Lab 2025, un evento de innovación, emprendimiento y tecnología que posiciona a la capital michoacana como epicentro de ideas transformadoras. 

En el discurso inaugural, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva -en representación del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar- destacó que Morelia Lab es uno de los eventos cumbre de la Administración Municipal, una plataforma única donde convergen el talento y la pasión de las juventudes para construir un futuro colaborativo y proactivo.

Refirió que este año, la inteligencia artificial será la protagonista de Morelia Lab, no solo como herramienta transformadora en educación, emprendimiento y creación, sino como aliada ética para una sociedad más justa e inclusiva, la cual servirá para personalizar aprendizajes y abrir caminos a la innovación global.

Por su parte, el director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara celebró el crecimiento del evento desde su inicio, en 2023, que atrajo a 4 mil asistentes presenciales y un número similar en línea, confirmando el vasto interés por la colaboración en Morelia. “La inteligencia artificial es el motor creativo que potencia nuestra capacidad humana para innovar y generar bienestar”, afirmó.

Anunció que durante los próximos tres días, 14, 15 y 16 de octubre, se desarrollarán más de 45 actividades gratuitas, incluyendo conferencias inspiradoras, talleres prácticos, exposiciones interactivas, encuentros empresariales y, por primera vez, conversatorios con piezas clave de la comunidad. 

Ponentes locales, nacionales e internacionales compartirán experiencias desde diversas disciplinas, sentando las bases para traducir ideas en políticas públicas que impulsen el desarrollo tecnológico y científico en Morelia y Michoacán hacia 2026.

Desde la perspectiva empresarial, Roberto Santillán Ferreira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reflexionó sobre la inteligencia artificial como la quinta revolución industrial, comparable a hitos como Google o los sensores en maquinaria.

“Es una herramienta, no un reemplazo: rediseñemos puestos de trabajo para potenciar el talento humano en creatividad, relaciones y raciocinio crítico, asegurando productividad sin sacrificar el toque humano”, sentenció, a la vez que felicitó al Ayuntamiento por esta iniciativa gratuita y de alto impacto que fortalece la competitividad local.

Noventa Grados
