Morelia es el corazón cultural de México: JC Barragán

Morelia es el corazón cultural de México: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 12:39:04
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Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán invitó a las familias morelianas y a quienes visitan la capital michoacana a disfrutar de las tradiciones, la cultura y la riqueza de Morelia y sus tenencias durante esta Noche de Muertos.

Barragán recordó que Morelia tiene mucho que ofrecer, desde la belleza de su Centro Histórico, sus plazas, hasta las celebraciones, altares, música y expresiones culturales que se viven en sus comunidades y tenencias.

“Morelia es el corazón cultural de México y esta Noche de Muertos es una oportunidad para sentirnos orgullosos de nuestras raíces, disfrutar nuestras tradiciones y compartirlas con quienes nos visitan”, expresó.

Asimismo, invitó a recorrer los distintos espacios de la ciudad y sus tenencias, consumir en los negocios locales y disfrutar de las actividades con respeto a las tradiciones y a las comunidades que hacen posible esta celebración

“Disfrutemos Morelia, sus tenencias y su gente. Que esta Noche de Muertos nos recuerde la riqueza de nuestra cultura y todo lo que tenemos para compartir con México y el mundo”, expresó.

Finalmente, llamó a vivir estas fechas en familia, con responsabilidad y orgullo por las raíces michoacanas.

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