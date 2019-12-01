Morelia es el corazón cinematográfico de México: Alfonso Martínez 

Morelia, Michoacán; 16 de octubre de 2026.- Con firmes pilares que incluyen exhibición, industria y educación, Morelia es el corazón cinematográfico de México, expresó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, en el marco de la inauguración del 24 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Ante una gran asistencia de estrellas internacionales, nacionales y autoridades de la industria del cine, el alcalde Alfonso Martínez destacó que dos de los principales pilares para que el séptimo arte lata fuerte desde Morelia, son el Festival de Cine y la empresa Cinépolis.

“En nombre de las y los morelianos doy la más cordial bienvenida a productores, guionistas, actores, actrices, directores, camarógrafos, realizadores y a todas y todos los cinéfilos que nos visitarán en el marco de este magno evento”, manifestó el edil, destacando la belleza de nuestra ciudad y la calidez de su gente ante la llegada de turistas y visitantes.

Asimismo, Alfonso Martínez resaltó que Morelia es punta de lanza en la industria del cine al ser el único municipio de México que cuenta con una Comisión Fílmica formalizada, iniciativa de su administración que respalda al séptimo arte como fuente de desarrollo económico y construcción de paz social.

El presidente de Morelia dedicó un saludo a Alejandro Ramírez, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Daniela Michel, presidente, vicepresidente y directora general del festival, respectivamente, así como a las autoridades nacionales, estatales y municipales que se dieron cita al magno evento.

Cabe señalar que, pese a la tarde lluviosa en la capital michoacana, un gran número de personas se dieron cita a la gran alfombra roja del festival, culminada con la función inaugural de la película “Campeón Gabacho”, que contó con la presencia del director Jonás Cuarón y el productor Alfonso Cuarón, entre otras personalidades.