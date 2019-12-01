Rescatan a hombre que cayó a una laguna en la alcaldía Xochimilco

Rescatan a hombre que cayó a una laguna en la alcaldía Xochimilco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 20:21:48
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Ciudad de México, 16 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a un hombre de 30 años que quedó atrapado en una laguna de la alcaldía Xochimilco, luego de que su caballo lo arrastrara al agua.

De acuerdo con los primeros reportes, los policías recibieron una llamada al 911 que alertaba sobre una persona que había caído al agua en avenida Canal de Chalco, en la colonia Zona Rústica.

Al llegar al lugar, los uniformados solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y comenzaron las maniobras para sacar al hombre, quien no había podido salir por sus propios medios.

Con ayuda de cuerdas, poleas y un chaleco salvavidas, los oficiales lograron ponerlo a salvo.

Más tarde, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) lo revisaron y determinaron que presentaba hipotermia. Sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

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