Morelia conquista a visitantes del Festival Internacional de Cine

Morelia conquista a visitantes del Festival Internacional de Cine
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 16:15:34
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Morelia, Michoacán; 25 de octubre de 2026.- La belleza arquitectónica, la gastronomía, la hospitalidad de su gente y el ambiente festivo por el Día de Muertos maravillaron a quienes visitaron la capital michoacana durante la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Estas opiniones reflejan la visión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de proyectar a la ciudad a nivel internacional y consolidarla como sede de eventos de gran talla, donde figuras prominentes, creadores, estudiantes y público en general disfrutan del cine y sus atractivos turísticos.

Dariel Rodríguez, procedente de Acapulco, Guerrero, quien visitó por primera vez la ciudad y el festival, se dijo sorprendida por la belleza de sus edificios históricos:

“Es mi primera vez en el festival y en Morelia, se me ha hecho una ciudad muy hermosa. Me ha parecido precioso y que el festival se haga en un lugar tan bonito, con una arquitectura tan hermosa se me hace algo relevante porque sí venimos a ver cine, pero también venimos a conocernos un poco más”.

Al visistar desde Chihuahua, Alberto manifestó su orgullo de que México forme parte del circuito internacional de festivales cinematográficos y compartió que cada año viaja para ser parte de esta experiencia.

A su vez, Julio López, de la Ciudad de México, calificó el encuentro como impresionante, y destacó de Morelia que “Nos encanta su gastronomía, nos encanta su gente, nos encanta su arquitectura”.

El ambiente de temporada también cautivó a quienes recorren la ciudad. Francisco Javier Quintana, de la Ciudad de México, señaló que durante estos días se percibe una atmósfera de fiesta vinculada con Halloween y el Día de Muertos, con calles llenas de movimiento y gente contenta. 

Luis Tovar, también capitalino, subrayó que Morelia conserva su belleza independientemente del festival, aunque celebró que este evento atraiga a más visitantes.

Para las nuevas generaciones de cineastas, el FICM representa una oportunidad para ampliar sus conocimientos. Asmara, estudiante de cine, destacó que estos encuentros permiten conocer más sobre el cine mexicano y descubrir nuevas perspectivas.

Mientras que Miguel, también estudiante, resaltó la diversidad de películas y la posibilidad de acercarse al séptimo arte. 

En tanto que Martina Luviano González, moreliana, consideró que la realización de eventos de esta magnitud hace todavía más bonita a la ciudad.

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